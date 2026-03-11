В Росстандарте сообщили о принятии ГОСТа на медовуху

Требования вступят в силу в июле этого года. Как пояснили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, ГОСТ вводит чёткое определение того, какой напиток можно считать медовухой. Это слабоалкогольный напиток крепостью от 1,5% до 6%, изготовленный путём спиртового брожения сусла, содержащего не менее 8% мёда, передаёт РИА Новости. Отмечается, что разрешён выпуск фильтрованного и нефильтрованного напитка с пастеризацией или без.

«Введение стандартов на традиционный напиток направлено на сохранение аутентичных рецептур, обеспечение стабильного качества продукции и защиту интересов потребителей», — отметили в агентстве.