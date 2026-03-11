Мать блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Эльвира Феопентова дала комментарий о диагнозе дочери. Ранее у Лерчек нашли рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщила мать блогера, она не хочет тратить то время, которое она проводит с дочерью, на разговоры с журналистами.

«Можно мне, пожалуйста, не звонить? Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — заявила Эльвира Феопентова.

Как рассказал изданию RU главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев, у Лерчек выявили одну из самых агрессивных опухолей. По его словам, на поздних стадиях такой онкологии, как правило, ставят неблагоприятный диагноз.

«Безусловно, таким пациентам надо помогать, безусловно, их нужно лечить, лечение в данном случае лекарственное, но как-то вылечиться полностью в данной ситуации уже невозможно. Можно уменьшить проявление болезни, уменьшить размеры очагов, как-то стабилизировать состояние на время, безусловно продлить жизнь на фоне терапии, но о ремиссии речь идти не может, если опять же мы говорим о классическом раке желудка», — заявил Пылев.

