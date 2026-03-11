Новым художественным руководителем Михайловского театра стал Абдразаков

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Нового худрука коллективу представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

До этого была информация, что Абдразаков может заменить на этой должности Владимира Кехмана, в январе покинувшего должность худрука после почти 19 лет работы. Ему предъявили обвинение в растрате.

Абдразаков — всемирно известный оперный певец, режиссёр, общественный деятель, народный артист Российской Федерации. С декабря 2024 года находился на посту худрука Севастопольского государственного театра оперы и балета. Он также является лауреатом Государственной премии РФ, солистом Большого театра России и Мариинского театра, лауреатом многочисленных российских и международных премий в области культуры и искусства, а также членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

