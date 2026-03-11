Россиян предупредили об опасности увядающих цветов

Увядающие букеты цветов портят качество воздуха и создают опасность для здоровья людей. Об этом предупредила россиян врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова, ее слова передает RT.

Специалистка объяснила, что сразу после срезания цветы теряют природные защитные механизмы, а вода, в которой они стоят, становится благоприятной средой для вредных бактерий и грибков.

Главной опасностью для здоровья в этом случае становятся споры плесени. Вдыхание этих частиц раздражает слизистые, вызывает заложенность носа и чихание, а также способно спровоцировать бронхиальную астму и другие хронические заболевания дыхательных путей. Также во время бактериального разложения растительных тканей могут появиться летучие органические соединения, вызывающие гнилостный запах.

«В бытовых концентрациях они обычно не считаются токсичными, однако могут ухудшать качество воздуха в помещении и вызывать субъективный дискомфорт», — подчеркнула Азизова и посоветовала не находиться длительное время в помещении с источниками плесени.

Особенно, если речь идет о пациентах с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями легких и пожилых людях.

