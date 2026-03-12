Госдума одобрила меры по сохранению культурного наследия

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который призван привести к восстановлению памятников архитектуры и других объектов культурного наследия, находящихся в плохом состоянии. Документ подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новый механизм позволяет передавать культурные объекты инвесторам одновременно с земельным участком, на котором они располагаются. При этом застройщик получит обременение - должен будет взять на себя обязательство восстановить само историческое здание. Планируется проведение торгов на право заключения договоров о комплексном развитии такой территории.

Внедряемый механизм обязывает владельца заботиться о сохранности памятника истории и культуры и запрещает проводить с ним сделки до завершения восстановительных работ.

Как объяснил в комментарии "РГ" зампред Комитета ГД по экономике Сергей Алтухов, сейчас в России немало памятников архитектуры - исторических зданий, усадеб, купеческих домов - находятся в плачевном состоянии. "Они разрушаются, потому что у государства нет денег их все отремонтировать, - признал депутат. - Раньше их пытались отдавать инвесторам, но это работало плохо: бизнес не хотел ввязываться, потому что восстанавливать старину дорого, а заработать на этом сложно".

В итоге, констатировал депутат, зачастую ситуация выглядела так: "Получая вожделенный кусочек земли с разрушенными зданиями, инвестор специально усугублял ситуацию, доводил здание до состояния, когда оно не подлежало восстановлению и сносил".

Новый закон, по словам Алтухова, вводит жесткие правила: "Инвестор не сможет продать полученный объект или землю, пока не выполнит все работы по восстановлению памятника".

"Главная цель законопроекта - упростить порядок сохранения памятников культурного наследия и сам процесс инвестирования в такие сложные участки, где есть старые, полуразрушенные памятники архитектуры, которые важно сохранить и содержать достойно, - сделал вывод парламентарий. - Государство надеется, что так для восстановления старых зданий будет проще искать инвесторов".

Депутат ГД Сергей Чижов подтвердил "РГ", что расходы на восстановление полуразрушенных зданий могут во много раз превышать последующий доход инвестора от использования таких объектов после восстановления. Поэтому важно создать коммерчески привлекательные условия для приобретения памятников культурного наследия. Благодаря принятию закона, считает он, удастся не только сохранить исторические здания для будущих поколений, но и достигнуть экономического эффекта - встроить восстановленные объекты культуры в экономику страны. Речь о появлении новой туристической инфраструктуры, что одновременно повысит инвестиционную привлекательность прилегающей территории, будет способствовать созданию рабочих мест, добавил Чижов.

Депутат также пояснил, что земельный участок, который идет "в комплекте" с историческим зданием, инвестор может или купить, или взять в аренду.

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин, в свою очередь, заявил, что бизнес по этому закону сможет получить "землю под развитие в обмен на восстановление исторического наследия". Важно, что такие решения будут приниматься не стихийно, а под контролем Правительственной комиссии, добавил он. Это гарантирует, что объекты культурного наследия не будут утрачены, а получат новую жизнь. Люди получат и сохраненную историю, и новое качество территорий, а инвесторы - понятные правила игры.

Депутат ГД Алексей Говырин привел статистику, которую собрал кабмин: объектов культурного наследия в России насчитывается около 14 тысяч, и лишь около 2800 из них обладают реальной инвестиционной привлекательностью.

Говырин, кроме того, пояснил, что застройщик указанной территории сможет привлекать средства дольщиков по уже отработанной схеме эскроу-счетов.

"До сих пор подобные проекты оставались зоной высокой неопределенности, потому что в 214-ФЗ попросту не было норм, учитывающих специфику работы с памятниками архитектуры. Новый законопроект эту лакуну закрывает", - сказал депутат.

Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.