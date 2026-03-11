Дума приняла закон о запрете выдворения из России служивших в ВС РФ иностранцев

Государственная дума (ГД) России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий введение запрета на административное выдворение за пределы России иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в нижней палате парламента.

Поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно изменениям, иностранцы, проходившие военную службу по контракту в составе ВС РФ, не подлежат административному выдворению из страны.

Если такие лица совершат административное правонарушение, за которое предусмотрено выдворение, им может быть назначен штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, говорится в документе.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев, служащих по контракту в ВС РФ, другим странам для уголовного преследования. Закон вносит изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Поправки расширяют список оснований для отказа в экстрадиции.

В октябре прошлого года глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев — штурмовиков СВО. Теперь соответствующий статус смогут получить бойцы, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили соглашения с Минобороны РФ и выполняли задачи в составе спецподразделений в ходе спецоперации.