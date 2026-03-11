Россиян призвали подготовить «тревожные сумки»

Россиянам, которые проживают в сейсмически активных регионах, стоит всегда иметь при себе тревожную сумку и знать базовые правила поведения при землетрясении.

© Unsplash

Подготовить вещи на случай природных катаклизмов призвала некоторых граждан старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева, ее слова передает РИА Новости.

«Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь "тревожную сумку", где есть все базово необходимое», — посоветовала специалистка.

При ощущении подземных толчков Зверева посоветовала не стремиться покинуть помещение, если стихия застала не на первом этаже здания. Лучше всего быстро найти безопасное место внутри дома — например, спрятаться под массивным и устойчивым столом или в дверных проемах. При этом от окон, шкафов и стен лучше отойти.

Если землетрясение застало на улице, стоит отойти максимально далеко от стен зданий.

«Необходимо изучать правила поведения при землетрясениях и быть готовым к ним всегда, проживая на сейсмически активной территории. Это может спасти вам жизнь», — заключила сейсмолог.

Ранее Зверева допустила, что в обозримом будущем в Сочи может произойти сильное землетрясение.