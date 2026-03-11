Отметивший 100-летний юбилей композитор Зацепин раскрыл секрет долголетия

Празднование юбилея замечательного советского и российского композитора, автора многочисленных шлягеров к любимым всеми фильмам Александра Зацепина, которому исполнилось 100 лет, прошло в Москве сразу на нескольких концертных площадках. Но главный торжественный вечер, где принимал участие сам маэстро, прошел в Большом театре. Накануне празднования Александр Зацепин рассказал, что ему помогает сохранить бодрость и работоспособность.

"Секрет моего активного долголетия - это и генетика, и работа", - рассказал композитор столичной газете "Метро".

Он дал еще несколько советов: во-первых, важно не переедать, во-вторых, каждый день делать зарядку. И третий, пожалуй, главный секрет - ежедневная работа.

"Я ежедневно работаю - из-за компьютера не вылезаю. В работе два мюзикла, два балета - хочется все успеть", - рассказал Александр Зацепин о ближайших творческих планах.

При этом маэстро не стал отрицать, что любит сладкое - во всяком случае, он порадовался подаренному ему любимому торту "Птичье молоко".

В своем видеовыступлении, которое транслировали на еще одном юбилейном вечере в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии, композитор признался, что старается с юмором относиться к своему возрасту, главное - сохранять оптимизм и бодрость. Он даже предложил "побегать и попрыгать" на камеру, чтобы показать зрителям свою хорошую физическую форму.