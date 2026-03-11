Названа причина резкого роста брачных договоров в России

Число брачных договоров в России за последние три года выросло в пять раз, отмечает телеграм-канал «Mash».

Причина в том, что, как считают авторы публикации, люди «насмотрелись на громкие разводы отечественных звёзд» и пришли к выводу, что при неблагоприятном сценарии семейной жизни им не нужны «проблемы с делёжкой имущества».

В 2025 году количество пар, скрепивших узы любви в ЗАГСе, увеличилось всего на 5%, говорится в материале. А число заключённых брачных договоров «взлетело до 235% (≈146к экземпляров)».

Юристы, объясняя тенденцию, отмечают, что в будущем многие не хотят «мотаться по судам и делить активы» - от недвижимости до домашних животных со своими экс-супругами. Скандальных примеров среди знаменитостей стало больше, считают они.

В то же время, как указано, число отказов у нотариусов в заверении документов выросло из-за мошенников в 2,5 раза.