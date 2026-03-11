Путин присвоил звание Героя России бойцу Ярашеву, державшему оборону 68 дней

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Об этом говорится в указе главы государства.

© Российская Газета

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", - отмечается в документе.

Ранее Путин провел в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. В ходе беседы он рассказал президенту о подвиге Ярашева.

"Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович, 68 дней", - описал ситуацию глава ДНР.

В итоге Ярашева удалось эвакуировать, но врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.

Путин пообещал, что награда будет соответствовать подвигу бойца.