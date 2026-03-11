Путин присвоил звание Героя России бойцу Ярашеву, державшему оборону 68 дней
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Об этом говорится в указе главы государства.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", - отмечается в документе.
Ранее Путин провел в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. В ходе беседы он рассказал президенту о подвиге Ярашева.
"Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович, 68 дней", - описал ситуацию глава ДНР.
В итоге Ярашева удалось эвакуировать, но врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.
Путин пообещал, что награда будет соответствовать подвигу бойца.
"Конечно, все сделаем для того, чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком", - сказал глава государства.