Александр Панкратов-Черный: Чтобы прокормить семью, работал дворником, по ночам трамваи мыл

К съемкам продолжения популярного сериала «По законам военного времени» планируется приступить этой весной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал Александр Панкратов-Черный, играющий в нем роль сержанта Федоренко.

В фильмографии Александра Панкратова-Черного больше 120 работ в кино, но ролью водителя Григория Ивановича Федоренко в сериале «По законам военного времени» актер дорожит особенно.

— Александр Васильевич, неужели будет продолжение сериала «По законам военного времени»? Ведь в восьмом сезоне отпраздновали Победу над фашистами.…

— Да, будет. Только название другое — «По законам послевоенного времени». Правда, пока неизвестно, где будут проходить съемки, но сценарий уже читал — хорош!

— Как вы можете объяснить долговечность сериала?

— Сам много размышлял о причинах его популярности. Зрители, а среди них — и ветераны Великой Отечественной, постоянно писали и пишут письма на телевидение с просьбами о его продолжении…. Не хотят расставаться с героями. Очень важно, что фронтовики тоже оценили эту картину. Мы, вся съемочная команда, очень старались донести правду той войны до зрителей. В фильме речь идет о следственном комитете, чья деятельность всегда была и продолжает оставаться закрытой для большинства людей. Всем известно, что в войну было немало тех, кто предавал и шпионил, и всем этим занимался следственный комитет. Кроме того, и это очень важно, в фильме показано много человеческих переживаний. Например, у моего героя Федоренко — невероятная любовь к детям, еще и потому, что своих он потерял.... Так что сериал, несмотря на тяжелую и «жесткую» — военную — тему, очень человечный, эмоциональный. В фильме большое внимание уделено созданию атмосферы того времени, о котором он рассказывает, деталям, костюмам, вторым планам, массовке, и все это тоже делает его жизненным.

— Исполнительница главной женской роли в сериале — Екатерина Климова. Как вам работалось с ней?

— Катя внимательная, заботливая и очень дисциплинированная. Она прошла прекрасную школу Щепкинского училища, и сегодня, я считаю, одна из лучших актрис. За роль следователя Светланы Елагиной зрители ее очень полюбили. Я много раз был свидетелем того, как они несли на съемочную площадку для Кати гостинцы, и не только. Съемки у нас были суровые, в том числе и зимой, и бабушки, чтобы Катя не мерзла, приносили ей теплые носочки, рукавицы….

— Что вас сближает с вашим героем Федоренко?

— Я передал ему свое чувство юмора. Жизнь наша не всегда веселая, а уж во время Великой Отечественной войны поводов смеяться тем более было немного, но без хорошей умной шутки жить нельзя, даже в самое тяжелое время.

— Знаю, что вы неоднократно ездили на Донбасс. Продолжаете это делать?

— Я много ездил с выступлениями еще до начала СВО, и потом тоже.… Сейчас чаще выступаю в военных госпиталях. В Донецке познакомился с Александром Владимировичем Захарченко (государственный, политический и военный деятель, с 4 ноября 2014 года — первый глава подконтрольной России ДНР; Верховный главнокомандующий Вооруженными силами ДНР. Был убит 31 августа 2018 года. — «ВМ»); это произошло за две недели до его гибели. Захарченко подарил мне свой нож, который я храню, и сказал: «Ваш герой — пограничник в фильме «Караван смерти» — мой идеал, пример для подражания, на который я равняюсь».

Захарченко провез меня по всей линии фронта. Помню, как он отдавал приказы мгновенно убирать обломки и разрушения в Донецке, чтобы город был чистый и разруха не давила на психику и настроение людей. Я неоднократно был на могиле Александра Владимировича, и каждый раз встречал там его сослуживцев.

— Как вы думаете, почему вам так удаются роли военных?

— Я ведь служил в Таманской дивизии, да и с военными много общаюсь. Знаю, как должна сидеть гимнастерка, как носить галифе.

— Есть ли сегодня в вашей жизни театр?

— Да, я играю в новой антрепризе «Заложники любви», моя партнерша в нем — Светлана Тома. Много ездим со спектаклем по стране. Так получилось, что я, выпускник режиссерского факультета ВГИКа, перестал снимать кино как режиссер, а стал театральным актером. В репертуарном театре, правда, не служу, но уже сыграл много спектаклей.

— А как случилось, что вы стали театральным артистом?

— Я учился в театральном училище в Нижнем Новгороде, потом играл немного в театре. Дальше был ВГИК, затем снял четыре больших фильма (среди снятых фильмов наиболее известны комедии «Похождения графа Невзорова», «Салон красоты», «Личная жизнь королевы» и «Устрицы из Лозанны». — «ВМ»). За картину 1990 года «Система «Ниппель» я впал в немилость, и тогда в моей жизни появилась антреприза. Потом Наташа Егорова (Наталья Сергеевна Егорова — народная артистка РФ, актриса МХТ имени Чехова; работает в театре и кино с 1970-х. — «ВМ») пригласила меня играть в театре, так и состоялось мое возвращение на сцену.

— Кстати, как вы вспоминаете 90-е годы?

— Мне грех жаловаться на лишения. Я все время снимался. За копейки, но снимался. В это время рождалось так называемое кооперативное кино. Андрей Разумовский создал «Фора-фильм» (Андрей Разумовский — кинорежиссер, сценарист и продюсер, стал одним из основателей кинокомпании «Фора-фильм», активно работавшей в эпоху «кооперативного кино» в конце 1980-х — начале 1990-х годов. — «ВМ»), и я, а также Саша Абдулов, Сережа Степанченко, Ира Розанова охотно играли. Нам говорили, что с проката фильмов нам проценты пойдут. Ничего не шло. Но мы все равно с удовольствием играли, лишь бы не сидеть без работы, вот что было важно!

— А правда, что вы когда-то дворником работали?

— В Нижнем Новгороде работал дворником, да, было такое. Потом еще рядом со Cтудией Горького по ночам трамваи мыл. Да где я только в своей жизни не работал, чтобы семью прокормить! Была бы у меня машина, может, и извозом бы занимался.

ЕГО САМЫЕ ЯРКИЕ РОЛИ

Мы из джаза (1983): Степан Аркадьевич Грушко;Зимний вечер в Гаграх (1985): Аркадий Грачев;Курьер (1986): Степан Афанасьевич Макаров;Где находится нофелет? (1987): Геннадий.