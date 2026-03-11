Синоптик рассказал, когда растает снег там, где исчезли Усольцевы

История загадочного исчезновения семьи Усольцевых до сих пор остается без ответов. Они пропали в конце сентября на Кутурчинском Белогорье, и уже через несколько дней территорию накрыл снег, скрыв возможные следы. Сейчас поисковые группы рассчитывают, что с приходом тепла и таянием снега появится хоть какая-то подсказка. Специалист по погоде рассказал, когда именно это произойдет.

Красноярский край, где расположено Кутурчинское Белогорье, отличается очень разным климатом – регион протянулся с севера на юг почти на три тысячи километров. Территория, где пропали Усольцевы, находится в центральной части края, ближе к югу. Однако это горная тайга, а такие условия всегда вносят свои коррективы в погоду.

В беседе с krsk.aif.ru начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов отметил, что в южных округах снег уже практически сошел. Но на юге Манско-Уярского округа он еще задержится.

– В горах там снежный покров сойдет в конце апреля – начале мая. Таковы многолетние наблюдения. В большей степени таяние снега зависит от температуры. А еще от того, сколько выпало осадков. Сейчас высота покрова там достигает около метра, – сообщил синоптик.

Настоящая весна пока не охватила большую часть региона. В центральных районах края несколько дней подряд активно таял снег. Однако, по словам синоптика, в ближайшие дни снова ожидается похолодание и возможны новые снегопады.