Пикник Афиши объявляет первую волну артистов в Москве и Санкт-Петербурге

Feduk и SLAVA MARLOW с живыми бэндами, самая свежая гитарная группа страны CUPSIZE (капсайз), шоукейс лейблов FRWRD Music и Carnival Records (Форвард Мьюзик и Карнивал Рекордз), легенда русского рока Сергей Бобунец и другие.

В 2026 году легендарный фестиваль Пикник Афиши в 22 раз пройдет в Москве и Петербурге, объединяя еще больше людей в яркой атмосфере 20 июня 2026 года в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа 2026 года на территории Елагина острова.

Пикник Афиши – пожалуй, главное музыкальное событие лета. Фестивалю уже больше двадцати лет, и он давно перестал быть просто концертом под открытым небом. Когда-то «Пикник» начинал историю про городские выходные, а теперь это место, где встречаются старые друзья, случайные знакомые, те, кто пришел за музыкой, развлечениями, гастровпечатлениями и т.д. Здесь можно забрести на лекцию, зависнуть у сцены с интересной свежей группой, полчаса выбирать между бургером и азиатским стритфудом – и в итоге уйти с виниловой пластинкой, купленной просто потому, что понравилась обложка. Сюда можно даже прийти одному, а уйти с новыми друзьями.

Музыка – по-прежнему в центре и создает настроение отличного летнего дня, который хочется растянуть подольше. 20 июня 2026 года на исторической площадке фестиваля в музее-парке «Коломенское» в Москве на четырех сценах выступят:

Feduk – один из ведущих поп и хип-хоп-артистов поколения исполнит проверенные временем хиты – «Розовое вино», «Хлопья летят наверх», «Моряк» и другие. Любимые песни зазвучат по-новому – с музыкантами, драйвом и свежей энергетикой.

SLAVA MARLOW + 3G Live band (живая группа) – хитмейкер, который вместо поп-конвейера пошел по извилистому и захватывающему пути творческих экспериментов, представит новую программу с живыми инструментами: таким Славу мы не слышали еще никогда!

Шоукейс FRWRD Music и Carnival Records / Форвард Мьюзик и Карнивал Рекордз – на сцене фестиваля выступят резиденты и друзья лейбла: любимый критиками и слушателями музыкальный визионер КУОК, многообещающий хип-хоп-новичок АРУСТАМОВ, поп-новатор Джей Ро, перспективная исполнительница стильного нео-попа САБУ, а также молодые представители электронной сцены Джови и Дефория.

мартин – поп-романтик нового поколения, прошедший от участия в детском «Голосе» до статуса одного из самых перспективных и неординарных лириков современной сцены.

8 августа 2026 года Пикник Афиши возвращается в Санкт-Петербург на уютную и ставшую родной площадку на территории Елагина острова. Как и в Москве, на четырех сценах фестиваля выступят Feduk, SLAVA MARLOW + 3G Live Band (живая группа), а также:

Сергей Бобунец – экс-лидер легендарной рок-группы «Смысловые Галлюцинации» исполнит главные песни группы, ставшие гимнами нескольких поколений, а также представит новые песни.

CUPSIZE / капсайз – самая актуальная и свежая гитарная группа сыграет сет на стыке современного звука и альтернативного рока и представит песни с долгожданного альбома «Заставь меня плакать», который записывался на протяжении трех лет.

Минаева – артистка, уже покорившая яркостью и светом на залитой ливнем сцене Пикника Афиши в 2024 году, исполнительница «Шоколадки», «Тот самый день» и других хитов возвращается в Петербург.

GERA AMEN / ГЕРА АМЕН – один из главных новичков 2025 года, по версии «Афиши Daily», прошедший убедительный экспресс-маршрут «от ноунейма до следующего любимого певца», с музыкой на стыке минималистичного инди и пульсирующей поп-альтернативы.

J. Rouh / Джей Ро – передовой поп с рэп-ДНК от человека, который работал как музыкальный продюсер, а затем сам подошел к микрофону, потому что ему есть о чем выговориться.

Это только начало! Программа фестиваля продолжит расширяться: в ближайшее время будут объявлены участники второй и третьей волн. Помимо музыкальной составляющей, Пикник Афиши предложит гостям арт-инсталляции, лекции, дизайнерский маркет, большую спортивную зона для всей семьи, а также бьюти-решения для классного фестивального образа: от укладок и до аквагрима – как для женщин, так и для мужчин всех возрастов.