Топ-менеджер Rambler&Co рассказал, как регулировать ИИ и не тормозить развитие медиа

Андрей Цыпер обсудил с экспертами, кто становится автором контента в эпоху нейросетей и несет за него ответственность.

10 марта 2026 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось заседание Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере на тему «Искусственный интеллект в медиа и контентной индустрии». Заседание открыл председатель Комиссии и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в обсуждении блока «Вопросы интеллектуальных прав в сфере искусственного интеллекта: необходимость законодательных изменений», где вместе с другими представителями медиа, технологических компаний и экспертного сообщества обсудил тему применения ИИ в работе с контентом. Он подчеркнул, что сегодня многие модели фактически «поднимают» архивы медиа за десятилетия и используют их в обучении без договоров и компенсаций, а издатели и авторы не имеют прозрачного инструмента запрета или контроля.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Сегодня по закону автором может быть только человек, в то же время ИИ уже используется для подготовки сложных текстов, музыки, визуальных работ, которые создаются на основе огромных массивов чужого контента. Например, на наших СМИ содержится архив информации за 26 лет, и если посчитать ресурс, который мы потратили на его производство, цифра будет в районе нескольких миллиардов рублей. Сейчас нейросети могут свободно это использовать. Важно честно ответить на вопросы: кто в этом процессе считается автором, кто правообладателем, как вознаграждаются источники, на которых обучалась модель, и каким образом отмечать ИИ контент, чтобы рынок и аудитория понимали, что перед ними – результат человеческого труда или работы нейросети?»

Еще одним важным блоком выступления стал вопрос регулирования зарубежных моделей. Андрей Цыпер подчеркнул, что обязательная маркировка ИИ-контента должна работать как инструмент защиты рынка и пользователей от фейков и злоупотреблений, но при этом не превращаться в барьер для законопослушных игроков. По его мнению, чрезмерные ограничения могут затормозить технологическое развитие и усилить давление на российских разработчиков, которым и так приходится вести дорогостоящие проекты в условиях высокой конкуренции. Поэтому важна выверенная система стимулов и гарантий для отечественных компаний, развивающих собственные модели, чтобы технологический суверенитет сочетался с устойчивой экономикой проектов.