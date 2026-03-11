В Сибири растет число вернувшихся из-за рубежа соотечественников

Число соотечественников, возвращающихся в Сибирь из-за рубежа, с каждым годом растет. Местные законы стимулируют эту тенденцию.

Многодетная семья Клапштейн переехала в Омск по программе переселения соотечественников два года назад. В канун весны у бывших жителей Германии родилась дочь. Маленькая омичка - четвертый ребенок в семье.

- Идею нашего переезда в Омск дружно поддержали дети. Поначалу они оказались в отстающих из-за слабой немецкой программы обучения. Но теперь уже преуспели в знаниях, завели друзей, занялись творчеством и спортом. Бытовые вопросы тоже благополучно разрешились. И сейчас мы уже не сомневаемся, что решение вернуться на Родину было правильным. И рады, что Анна родилась именно в Омске, - рассказала Елена Клапштейн.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в Омской области шестнадцать лет. За это время в регион прибыло более 51 тысячи человек из двадцати стран, 1,2 тысячи - в прошлом году. А молодых семей, приезжающих с детьми, из года в год становится больше.

По данным регионального минсоцтруда, более семидесяти процентов прибывающих граждан - это квалифицированные кадры в трудоспособном возрасте. Средний возраст соотечественника составляет тридцать лет. Высшее и специальное образование имеют более 85 процентов участников госпрограммы. Более шестидесяти процентов трудоустраиваются самостоятельно в соответствии со своим опытом работы и специальностью.

- С остальными активно работают региональные Центры занятости. Соотечественникам предоставляется социальная выплата на открытие собственного дела (триста тысяч рублей). При желании есть возможность сменить профессию. Медики, учителя, социальные педагоги, агрономы, механики, переезжающие работать в муниципальные районы, могут рассчитывать на дополнительную выплату. Условие - отработать в сельской организации не менее трех лет, - поясняет руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова.

Программы самозанятости и грантовой поддержки помогают соотечественникам становиться предпринимателями в самых разных сферах. Например, глава многодетной семьи Чирковых налаживает грузоперевозки в Таврическом районе. Его жена после обучения в Центре занятости планирует заняться бьюти-услугами, которые в районном поселке весьма востребованы. И совсем не жалеет о возвращении.

- За десять лет, пока нас не было, Тавричанка преобразилась, стала комфортной для жизни. Ребятишек в школы-садики устроили без проблем. Профессиональный и нравственный уровень педагогов и воспитателей на высоте. Секции, детплощадки, маркеты - в двух шагах. Хорошо, что вернулись, - признается Вероника.

Сегодня соотечественники не только помогают строить экономику региона, но и защищают рубежи Отечества. Более двадцати омских "иностранцев" - участников спецоперации, уже вернулись домой с государственными наградами.

Кстати

С этого года в регионе расширены меры соцподдержки данной категории граждан. Размер единовременного подъемного пособия для участника программы составляет 17 тысяч рублей (для членов его семьи - 8,5 тысяч каждому). Для семей с детьми до 21,6 тысяч рублей выросли компенсации за оформление документов. Семьям компенсируют расходы при найме квартиры, проживании в гостинице - до 70 тысяч рублей. При трудоустройстве по востребованной на рынке профессии участники программы получают единовременную выплату в 70 тысяч рублей. Государство гарантирует приехавшим подъемные в размере 17 тысяч рублей.