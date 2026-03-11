В России возбудили дело о хищении «крымской коллекции»

Российские следователи возбудили уголовное дело о хищении культурных ценностей из «крымской коллекции». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, коллекция из крымских музеев сначала была отправлена в Бонн, а позже в Амстердам. Когда выставки завершились, Крым уже вошел в состав России. Экспонаты остались в Нидерландах, крымские музеи инициировали судебное разбирательство о возврате коллекции, но суд в Амстердами в 2021 году отказал в удовлетворении исков и передал коллекцию ценностей Украине.

Уголовное дело в России возбудили в отношении должностных лиц Нидерландов, Украины и руководства археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета. Следствие отметило, что в крымской коллекции порядка 565 ценных музейных предметов, чья страховая оценка составляет не менее 117 миллионов рублей.

Ранее депутат Государственной думы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского покаяться за украденное скифское золото.