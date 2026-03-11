В аэропорту Сочи  задержаны и отменены 79 рейсов из-за ограничений на полеты

В Международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены Росавиацией накануне из-за угрозы атаки БПЛА на город-курорт и федеральную территорию "Сириус". Сейчас задержаны 77 рейсов и отменены два.

Так, на вылет задержаны 37 рейсов в Краснодар, Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Тбилиси, Стамбул (Турция), Ноябрьск, Дубай, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Челябинск, Сургут, Минводы, Тюмень и Наманган (Узбекистан).

На прилет - 40 в Москву, Ереван (Армения), Минводы, Уфу, Стамбул (Турция), Владикавказ, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик, Новосибирск, Тбилиси (Грузия), Санкт-Петербург, Сургут, Казань, Самару, Ноябрьск, Нижний Новгород и Челябинск, а отменены два в Махачкалу и Пензу.

Как сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта, в терминале обстановка контролируемая и спокойная, но ситуация в регионе требует особого внимания к безопасности пассажиров.