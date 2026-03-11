Девять тяжелораненых после атаки ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву

Министерство здравоохранения РФ сообщило о начале эвакуации в Москву девяти человек, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску. Все они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии и нуждаются в специализированной высокотехнологичной помощи, которая будет оказана в федеральных клиниках. Для транспортировки задействован специальный медицинский борт.

По данным на утро среды, всего в результате теракта погибли шесть человек. Число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, достигло 37, из них 20 человек остаются в лечебных учреждениях Брянска. Среди госпитализированных есть один ребенок.

Врачи оценивают состояние троих взрослых пациентов как тяжелое. Остальные пострадавшие получают необходимое лечение, их состояние оценивается как стабильное. Медики делают все возможное для стабилизации здоровья раненых.

Решение об эвакуации наиболее тяжелых пациентов в Москву было принято на консилиуме с участием столичных специалистов. Это стандартная практика при массовых поступлениях пострадавших, позволяющая задействовать лучшие ресурсы страны для спасения жизней.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибших и заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. На месте трагедии продолжают работу следственные органы, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.