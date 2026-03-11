В России предложили ввести господдержку свадеб

В России могут ввести господдержку торжественной регистрации брака. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он обратил внимание на то, что россияне отдают предпочтение регистрации брака в МФЦ, а не в ЗАГСах, из-за чего в некоторых регионах дворцы бракосочетаний закрываются.

В разговоре с ТАСС общественник подчеркнул, что торжественное бракосочетание - это важная традиция, которую необходимо сохранить.