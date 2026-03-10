Россиянам рассказали о новом необычном изобретении молодежи

Молодые люди все чаще устраивают необычные встречи, на которых вместо развлечений занимаются накопившимися бытовыми и рабочими задачами. Такой формат получил название «вечер административных дел» (administrative night). Участники собираются вместе с ноутбуками, заказывают еду и в компании разбирают рутинные задачи — оплачивают счета, планируют бюджет, отвечают на письма или обновляют резюме. О причинах популярности этого тренда и его психологических механизмах рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

«Развитие информационных технологий постепенно стирает привычные границы рабочего времени, а вместе с ними меняется и отношение к труду. В такой среде особую ценность приобретает отсутствие внешнего давления и возможность опираться на социальную самоорганизацию — как правило, в кругу ровесников, с которыми комфортно не только решать задачи, но и проводить досуг», — объяснил кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Константин Антипьев.

По мнению специалистов, для поколения зумеров работа — лишь одна из составляющих жизни, а не ее центральный элемент. Поэтому они стремятся сохранять баланс между личным временем и профессиональными обязанностями.

«У них наблюдается более внимательное и осознанное отношение к профилактике проблем с ментальным здоровьем. Также зумерам свойственна особая трудовая этика, в которой высоко ценится личное время, гибкость и смысл работы. Они превращают рутину в социальный ритуал, не отказываясь от комфорта и баланса», — отметил клинический психолог, ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ Михаил Сухогузов.

Несмотря на расслабленную атмосферу, такие встречи действительно могут повышать продуктивность. Одно из объяснений связано с эффектом социальной фасилитации — психологическим феноменом, при котором присутствие других людей повышает мотивацию и концентрацию.

Еще один фактор — снижение тревожности. Когда люди видят, что другие также занимаются сложными или неприятными задачами, им становится психологически легче начать работу.

Однако ученые отмечают, что для таких встреч подходят не все задачи. Лучше всего приносить на них рутинную работу, не требующую глубокого анализа или творческого вдохновения.

«Самыми подходящими вариантами станут бюрократическая работа, заполнение документов, бюджетирование, планирование трат или работа с таблицами. А вот писать научную статью или диплом будет плохой идеей — для этого требуется тишина и минимальное количество отвлекающих факторов», — подчеркнул Сухогузов.

Эксперты также советуют заранее продумать структуру встречи. Например, определить список задач, чередовать периоды работы и отдыха и избегать отвлекающих факторов — громкой музыки или активного общения.

При этом формат подойдет не всем. По словам специалистов, он наиболее эффективен для людей, которым комфортно работать в коллективе.