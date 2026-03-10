«Молодая, еще родишь»: Девушка в Карелии лишилась ребенка из-за врачебной ошибки

Девушка из Карелии потеряла долгожданного ребенка из-за халатности медицинского персонала. Она смогла забеременеть во второй раз лишь спустя семь лет.

© Вечерняя Москва

Последние месяцы ожидания малыша были для нее непростыми, но врачи систематически игнорировали тревожные сигналы. Уже в январе, несмотря на жалобы пациентки, ее отправили домой, а во время планового осмотра неделей позже медики с трудом прослушали сердцебиение плода.

Хотя девушка в итоге направили в стационар, в приемном покое ей отказали в госпитализации, сославшись на то, что дежурный врач не видит для этого оснований. Вскоре после возвращения домой она перестала ощущать шевеления ребенка. Вернувшись в больницу, супруги услышали страшное: сердце малыша больше не билось.

Как выяснилось позже, ребенок был полностью доношен и мог бы выжить, если бы врачи проявили необходимую бдительность и вовремя провели экстренное родоразрешение. Вместо сочувствия в послеродовом отделении она столкнулась с цинизмом.

Сотрудники клиники позволили себе грубые высказывания, обесценивающие ее горе, заявив, что она «молодая и еще родит».

Результаты обследования подтвердили худшие опасения семьи. Оказалось, что трагедии можно было избежать при своевременной госпитализации, передает Daily.

Депутаты требуют проверить все роддома в России после скандала со смертью девяти младенцев в больнице Новокузнецка. К каким последствиям привел скандал в новокузнецком роддоме — в материале «Вечерней Москвы».