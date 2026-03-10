В Карелии нашли тело петербургского дирижера Петра Гайдукова

Тело петербургского дирижера Петра Гайдукова нашли в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщила «Фонтанка».

Музыкант, игравший, в частности, на фортепиано в клипе группы Shortparis «Яблонный сад» пропал 8 марта — он ушел в лес на лыжах. К поискам Гайдукова подключились специалисты «ЛизаАлерт» и МОО «Спас Северо-запад», поисковые работы вели на аэролодке и двух снегоходах. 10 марта выяснилось, что артист погиб.

«Первоначально усилия были сосредоточены на участке, где, по последним данным, лыжник разминулся со своим знакомым. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — заявили в МОО «Спас Северо-запад».

Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. После окончания Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской консерватории и был худруком и дирижером Хора ветеранов им. Ф. М. Козлова.

Лидер группы Shorparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет в феврале. Клип «Яблонный сал» вышел в 2022 года. В нем группа и хор исполняют песню на уличной сцене под снегопадом, а потом бросают яблоки в могилу. В записи принял участие Хор ветеранов ВОВ и военной службы имени Козлова во главе с Гайдуковым.