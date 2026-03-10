Командир отряда "Родня" Евгений Николаев погиб в зоне СВО

Командир отряда "Родня" Евгений Николаев, известный под позывным Гайдук, погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщили в интербригаде "Пятнашка".

© Москва 24

Информацию ТАСС подтвердили и в окружении писателя Захара Прилепина, соратником которого был Николаев.

В зоне проведения спецоперации он находился с самого начала, прибыв туда в качестве добровольца. В "Пятнашке" отметили, что Николаев был писателем и человеком, для которого "слово и дело никогда не расходились".

Его отряд входил в состав "Дикой дивизии Донбасса".