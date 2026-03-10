Эксперт дал советы по борьбе со сталкерами в Сети

Сталкером называют человека, который занимается преследованием в социальных сетях или следит за жизнью жертвы, постоянно напоминая о себе, например, поздравляя с праздниками в обход всех блокировок. О том, можно ли привлечь их к ответственности и в каких случаях, рассказал кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаилов Исмаил Шапурович.

В российском законодательстве не выделено такое правонарушение как сталкерство (преследование). Но все же некоторые действия могут попадать под ряд статей КоАП РФ и даже Уголовного кодекса, отметил эксперт в разговоре с МК.

Уголовным законодательством будут рассматриваться серьезные нарушения, связанные с возможной угрозой для жизни или имущества жертвы (например, по статье 119 УК РФ), а также с нарушением неприкосновенности частной жизни, которое может выражаться в сборе и распространении данных о человеке (статья 137 УК РФ). Однако для привлечения к ответственности угрозы должны сопровождаться действиями, представляющими реальную опасность, что в случае со сталкерством в Сети сложно реализуемо.

Привлечь к административной ответственности возможно только при предъявлении оскорблений со стороны сталкера (ст. 5.61 КоАП РФ). Наиболее вероятным можно считать гражданскую ответственность за возможный ущерб, в том числе моральный.

За последние годы в судебной практике было принято решение о признании систематических навязчивых сообщений и преследования, даже без угроз жизни и имуществу, нарушением личных неимущественных прав.

В 2024 году Конституционный суд вынес постановление, которое закрепила возможность использования охранного ордера, в соответствии с которым сталкерам запрещается посещение мест проживания или работы жертвы. Подобные запреты пытались ввести на законодательном уровне, однако это не увенчалось успехом. Например, был предложен законопроект № 795873-8 "О противодействии навязчивому преследованию", а 4 февраля в Государственную Думу внесли еще один законопроект № 1140865-8, предполагающий системное регулирование в сфере противодействия навязчивому преследованию, однако на данный момент он находится на начальных стадиях рассмотрения.

Бороться со сталкерами можно через жалобы администрации сайта, если его политика запрещает такие действия. При многократных нарушениях администрация может заблокировать не только профиль нежелательного пользователя, но и доступ к конкретному IP-адресу.

Кроме того, стоит внимательно ознакомиться с политикой конфиденциальности и безопасности в используемых социальных сетях.

Эксперт отмечает, что для привлечения сталкера к ответственности важен факт фиксации нарушения. Для этого необходимо делать скриншоты и, при необходимости, заверять их у нотариуса для предъявления в правоохранительные и судебные органы.

Особенно хорошее решение - игнорировать сталкера, но при этом фиксировать его сообщения и данные его профиля. Таким образом, если навязчивый собеседник сохраняет и использует ваши фотографии или совершает несанкционированную съемку, это может стать основанием для привлечения к административной и уголовной ответственности.