Державший 68 дней оборону 21-летний боец получит премию имени Кеосаяна

Лауреатом восьмой премии имени Тиграна Кеосаяна станет 21-летний военнослужащий Сергей Ярашев. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

© Вечерняя Москва

О подвиге молодого бойца, который в течение 68 суток в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино, ранее доложил президенту России Владимиру Путин глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Глава государства уже поручил подготовить указ о присвоении герою звания Героя России.

— Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Премия в размере одного миллиона рублей была учреждена Симоньян для поощрения выдающихся поступков простых граждан. Первыми ее обладательницами стали воспитательницы из оренбургского города Бугуруслан Лия Галеева и Людмила Платонова, которые проявили мужество, защитив воспитанников детского сада от вооруженного ножом преступника. Лауреатов премии Симоньян отбирает лично.