Россиянам объяснили, ждать ли супергрибную весну

Обилие снега этой зимой может привести к рекордному урожаю первых весенних грибов, но только при условии быстрого таяния. Об этом в беседе с RT рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Если сейчас вдруг наступит такое хорошее прогреваемое время, тёплая погода и снег растает быстро и дружно где-нибудь в конце марта — начале апреля, то есть вся эта огромная замёрзшая масса воды превратится в просто воду и быстро пропитает почву, а почва прогреется, то тогда во второй половине апреля и весь май можно будет ждать действительно очень большой урожай первых весенних грибов», — пояснил специалист.

Он отметил, что к ним относятся сморчки, строчки и сморчковые шапочки.

Собеседник RT дополнил, что если снег будет таять медленно, вернутся заморозки или апрель окажется холодным, то весенний урожай будет обычным.

«Необычность ситуации заключается в том, что очень много снега. И если он стает дружно, мы получим мощную грибную весну, начало сезона будет прямо супергрибным. Если нет, то всё будет как обычно», — заключил Вишневский.

Ранее россиян предупредили, когда можно ожидать начала активности клещей.