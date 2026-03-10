Открыт приём заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026

В рамках конференции ЦИПР-2026 пройдёт ежегодная премия ЦИПР Диджитал. Принять участие могут компании, ведомства, субъекты РФ и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных. Оценивать проекты будут лидеры отрасли и ключевые эксперты в области цифровых технологий. Подача заявок продлится до 10 апреля. Участие в премии бесплатное.

Премия направлена на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных и цифровых технологий. В 2026 году в ЦИПР Диджитал представлено 12 номинаций:

«Здоровье нации» – за лучший проект в сфере цифровизации медицины, внедрение систем дистанционного мониторинга здоровья персонала на производстве и развитие технологий охраны труда в промышленном секторе. «Промышленный масштаб» – за наиболее амбициозный проект комплексной цифровизации крупного промышленного предприятия, направленный на качественное изменение производственного цикла. «Цифровое преОбразование» – за лучший проект в сфере образования, корпоративного обучения, подготовки инженерных кадров и создания цифровых симуляторов для промышленного персонала. «Умный транспорт» – за лучший проект по автоматизации управления грузоперевозками, оптимизации заводской логистики, интеграции умных систем в транспортную инфраструктуру предприятий и развитие беспилотных технологий. «Цифровая энергия» – за лучший проект по цифровизации предприятий энергетического сектора, внедрению интеллектуальных систем управления энергозатратами производства и цифровизации энергетических объектов предприятия. «Городские решения» – за лучшие цифровые решения, направленные на развитие городской инфраструктуры и социально значимых объектов. «Зелёная цифра» – за лучшие проекты в области цифровизации сферы экологии, природных ресурсов и снижении негативного воздействия на окружающую среду от промышленных производств. Партнёр номинации – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. «Лучший финтех-проект» – за лучший проект по цифровизации финансовых операций в B2B-секторе, автоматизацию расчетов с поставщиками и внедрение прозрачных финансовых инструментов для промышленности. «Лучшая цифровая платформа» – за разработку и внедрение цифровой платформы для управления промышленными и производственными процессами, торговлей, услугами, а также операционной деятельностью бизнеса. «Лидер цифровой трансформации» – личные премии для руководителей в области цифровой трансформации промышленных и технологических компаний. «Лучшее применение ИИ» – за лучший проект в области практического применения искусственного интеллекта, предиктивных моделей и цифровых двойников в производственных и управленческих процессах предприятий. «Легенды инфобеза» – за лучший проект в области информационной безопасности, защиту производственных контуров и технологических процессов, повышение устойчивости и управляемости рисков, повышение эффективности системы ИБ для производства. Партнёр номинации – Кибердом.

В конкурсе могут принять участие представители бизнеса, государственные структуры, регионы и частные специалисты, которые занимаются созданием ИТ-технологий или работают над проектами в рамках цифровой экономики. Для номинирования проекта необходимо зарегистрироваться на конференцию ЦИПР и подать заявку на сайте ЦИПР. Подача заявок на участие в премии осуществляется на безвозмездной основе.

Подача заявок открыта до 10 апреля. Определение победителей будет происходить в несколько этапов. 17 апреля лонг-лист будет опубликован на сайте премии, где участники ЦИПР смогут проголосовать за представленные проекты в 12 номинациях. 24 апреля будет сформирован шорт-лист.

С 28 апреля по 8 мая члены жюри премии будут выбирать победителя из шорт-листа в каждой из номинаций. Жюри традиционно состоит из государственных деятелей, курирующих развитие цифровых технологий и экономики данных, а также из представителей профильных ассоциаций и некоммерческих организаций.

Церемония награждения победителей состоится в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР.

Премия ЦИПР Диджитал проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Минприроды России, АНО «Цифровая экономика» и ассоциации РУССОФТ. Официальный партнёр премии – ДЗЕН. Партнёр номинации «Легенды инфобеза» – Кибердом.

Rambler&Co – официальный медиапартнёр ЦИПР, «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер» – информационные партнёры.