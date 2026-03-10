Пикник Афиши отметил женский праздник тренировками со звездами

Друзья фестиваля и блогеры подарили посетительницам студии reshape фитнес-советы, уникальные эмоции и даже розы

© Виктория Богданова

В женский день, 8 марта 2026 года, Пикник Афиши и студия функциональных тренировок reshape провели в Москве день заботы о себе – праздничные тренировки с участием артистов и блогеров. Гости прокачали выносливость, гибкость и силу вместе с теми, кого этим летом увидят уже на сценах «Пикника».

Интерес к формату оказался рекордным: все места забронировали в течение примерно получаса после анонса. В студии гостей встречали не только тренеры reshape, но и команда «Пикника»: на ресепшене раздавали тематические стикерпаки от «Афиши», которые раньше можно было получить только на летних фестивалях, а Арустамов дарил девушкам розы – в дополнение к кардио.

© Виктория Богданова

В течение дня прошли несколько разных тренировок: фитбоксинг с Арустамовым, пилатес с Сабу, растяжка с Артемом Евтушенко, силовая со штангой вместе с группой «Лауд», барре с Платоном Гороховым и занятие с Арюной на реформерах. Музыканты не только поддерживали участников, но и сами признавались, что формат оказался для них испытанием и открытием.

Арустамов после фитбоксинга честно признался, что «в шоке с героизма девчонок», которые нашли силы прийти заниматься спортом в свой праздник, и шутил, что главное – все «остались живы» и получили заряд на весну.

© Виктория Богданова

«Так выкладываться на тренировке – это очень круто. Я бы пожелал всем, кто придет на Пикник Афиши, просто посмотреть на меня, послушать мои треки и прокачать музыкальный вкус», – рассказал он.

Певица Арюна призналась, что боялась реформеров и всегда воспринимала такие студии как «эстетическое» место, куда сложно вписаться.

«Мне всегда казалось, что реформер – это какая то “машина смерти”, поэтому я сильно переживала, но все оказалось не так страшно и намного веселее. Сегодня реформер стал моим главным открытием, а летом на "Пикнике", я уверена, тоже будет что открыть – главное, брать все от каждого летнего дня», – отметила Арюна.

Блогер и танцовщик Платон Горохов, ведущий тренировки по барре (фитнес с элементами балета), рассказал, что занимался классическим балетом десять лет, но все равно столкнулся с вызовом.

«Тренировка в reshape оказалась сложнее, чем классика: с утяжелителями это уже взрослый спорт. Если девушки после такого спокойно идут дальше по делам – они реально киборги, у меня к ним только уважение», – говорит Платон.

Артистка Сабу рассказала, что для нее это был первый опыт подобного формата:

«Мы занимались под мои треки, вместе пели, и мне даже впервые в жизни было приятно слушать свою музыку во время тренировки. На "Пикнике" я бы хотела, чтобы люди так же полностью отдавались музыке и позволили себе просто раствориться в том, что происходит на сцене».

Тали из группы «Лауд» вышел на силовую тренировку со штангой и пошутил, что самым сложным для него оказалось вообще доехать.

«В праздники, мне кажется, классно сначала хорошенько позаниматься спортом, а уже потом идти веселиться – это уже часть жизни нормального современного человека. Тем, кто придет на Пикник Афиши, я бы пожелал оставить все переживания дома, взять с собой только настроение клево провести время и послушать “Лауд”», – советует Тали.

© Виктория Богданова

Мероприятие Пикника Афиши получилось удачным экспериментом на стыке культурного и спортивного досуга: в одном пространстве встретились тренеры, музыканты, блогеры и гости, для которых спорт стал еще одной формой провести праздник с заботой о себе и с хорошей музыкой.