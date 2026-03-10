Россиян предупредили о мощном нашествии комаров

Массовое нашествие комаров весной ожидается в России после снежной и холодной зимы. О мощной атаке насекомых предупредили жителей страны опрошенные Telegram-каналом Shot энтомологи.

По словам специалистов, для кровососущих насекомых низкие температуры и высокие сугробы создают идеальные условия выживания на всех стадиях развития — личинок, яиц и взрослых особей.

Помимо комаров, рано проснуться этой весной могут и клещи, добавили энтомологи. При этом повышенной активности змей и летучих мышей в 2026 году эксперты не ожидают.

Жалобы на клещей в России уже начали поступать. Так, в первые числа марта россияне обратились в медицинские организации с укусами этих вредителей.

До этого энтомолог Антон Гончаров заявил, что летом в Москве не ожидается нашествия комаров на фоне аномально снежной зимы, однако жителям столицы стоит подготовиться к большому количеству клещей.