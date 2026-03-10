Стартовал приём заявок премии «Бренд года в России 2026»

Оргкомитет IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» объявил о начале приёма заявок. Участвовать можно в номинациях в одной из 3-х категорий: «Товары и продукты», «Услуги», «Специальные номинации».

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»

В пресс-центре премии рассказали, что в этом году учреждена новая номинация, посвященная разработкам и инновациям - «Технологический бренд». В ее рамках эксперты рассмотрят российские компании, которые не только придумали технологию, но и успешно внедрили её с измеримым эффектом. Представители оргкомитета также добавили, что соревнование по-прежнему проходит в двух лигах - высшей и первой, в целях обеспечения справедливой борьбы для компаний разных сегментов бизнеса.

«Для нас большая радость, что премия «Бренд года в России» уже несколько лет подряд продолжает быть мерилом высокого качества отечественного бизнеса и уровня предоставляемых им услуг. За три года проведения конкурса наши лауреаты не просто следовали трендам, они их создавали, внедряли инновации и формировали новые стандарты брендинга, вдохновляя всю индустрию. Уверены, что участие в премии даст компаниям мотивацию совершенствовать свои товары и услуги, чтобы выгодно отличаться от конкурентов и получить заслуженное признание среди профессионального сообщества. Приглашаем успешные, новые и амбициозные бренды показать свои достижения и побороться за престижный статус лауреата», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Все номинанты конкурса 2026 года получат коммуникационную поддержку на ресурсах премии и информационных партнёров. Кроме того, бренды-финалисты представят на Днях открытых презентаций Экспертному жюри реальный эффект и масштабируемость.

Первый отборочный этап пройдет до середины мая, а сами конкурсные мероприятия продлятся до октября. Заявки принимаются на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Конкурс проводится в 4-й раз. В прошлом году победителями стали свыше 100 брендов, а всего приняли участие более 600 компаний.

Rambler&Co – стратегический медиапартнёр IV Национальной премии «Бренд года в России 2026».