Стартовал приём заявок Национальной премии «Приоритет: Цифра - 2026»

Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» начал приём заявок. Стратегическими партнерами конкурса выступают АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ».

© Пресс-служба премии «Приоритет: Цифра - 2026»

В этом году номинации разделены на 2 блока: «Цифровизация» и «Искусственный интеллект». Участвовать можно в одной или нескольких номинациях, а также в специальной номинации «ИТ-Персона». Кроме того, посоревноваться в конкурсе смогут компании из разных сегментов предпринимательства: крупного, среднего и малого бизнесов. В прошлом году лауреатами стали 59 проектов из более двухсот претендентов на победу.

Четвертый год подряд организаторы будут выявлять и поощрять высокотехнологичные разработки и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, их инновационные проекты и услуги, направленные на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области искусственного интеллекта.

«Сегодня ключевая задача отраслевых премий заключается не столько в признании и популяризации российских достижений, сколько в формировании технологической экосистемы, где инновации находят спрос, инвестиции и возможности для масштабирования. Конкурс «Приоритет» соединяет разработчиков, бизнес и государство вокруг практических цифровых решений. Для экспертного сообщества - это инструмент оценки зрелости проектов и их реального вклада в развитие экономики», - прокомментировал сопредседатель Экспертного совета премии «Приоритет: Цифра - 2026», исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Премия «Приоритет: Цифра-2026» - это эффективный инструмент для выявления прорывных ИТ-решений, которые определят будущее нашей индустрии и всей экономики страны. В период экономических и геополитических вызовов такие конкурсы приобретают особую значимость для развития конкурентоспособности отечественных информационных технологий. Инновации в ИТ становятся главным источником развития для любого бизнеса и для всей экономики страны, поэтому особенно ценен вклад каждого участника конкурса. Вместе с ними мы укрепим цифровой суверенитет страны и продвинем российские технологии на глобальном рынке!», - отметил сопредседатель Экспертного совета премии «Приоритет: Цифра - 2026», президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Конкурс 2026 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров, а также проведение онлайн-дискуссий и стратегических митапов «Технологии здесь и сейчас». Кроме того, на Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать Экспертному совету премии свои проекты в области импортозамещения информационных технологий, в повышении конкурентоспособности отечественной ИТ-отрасли, автоматизации и цифровизации промышленности.

Конкурсные мероприятия пройдут до конца мая. Заявки принимаются на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов 17 июня в Москве.

Стратегический медиапартнёр Национальной премии «Приоритет: Цифра - 2026» – Rambler&Co.