«Последняя сказка»: альбом песен из мюзикла – на всех стриминговых сервисах

Вчера состоялся последний показ одного из самых зрелищных проектов театральной компании «Бродвей Москва», созданного совместно с Tiketland и Яндекс Афишей – мюзикла «Последняя сказка». В честь завершения проката команда Дмитрия Богачёва приготовила особенный подарок зрителям постановки: 9 марта на всех цифровых музыкальных платформах вышел альбом песен из мюзикла – запись, которую поклонники ждали с момента премьеры спектакля.

© Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Мюзикл «Последняя сказка» – оригинальный российский проект театрального продюсера Дмитрия Богачёва («Ничего не бойся, я с тобой», «Шахматы», «Призрак Оперы», Mamma Mia!). Это захватывающая романтическая, полная приключений история о молодой паре – Максе и его девушке Жене, переживающих свой первый кризис отношений, налаживать которые им приходится в мире сказочного Востока, куда они после очередной ссоры неожиданно попадают из современной Москвы. Заново полюбить друг друга во Вселенной «Тысячи и одной ночи» им помогают (а кое-кто и мешает) Шахерезада, Джинн, Аладдин, Али-Баба и другие любимые персонажи восточных сказок. Помимо увлекательного сюжета, спектакль отличается небывалым размахом – он стал самой дорогой постановкой за всю 25-летнюю карьеру Богачёва. От сценических эффектов «Последней сказки» захватывает дух: зрители становятся свидетелями чудес Джинна (например, превращения московской квартиры в волшебный мир), величественного шествия мистического каравана прямо по залу, и, конечно, полёта сразу троих героев на настоящем ковре-самолёте.

© Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

В аудиоверсию «Последней сказки» вошли 17 композиций: пронзительные баллады главных героев, зажигательные ансамблевые номера и, конечно, жемчужина постановки – суперхит Таркана Şıkıdım, ставший дерзким «Танцем Огня» в исполнении женского ансамбля и звезды мюзиклов Анастасии Стоцкой. Права на включение песни в спектакль компании «Бродвей Москва» предоставила сама автор композиции, легенда турецкой эстрады Сезен Аксу, рамблера богатую аранжировку хита для большого оркестра создал без преувеличения гуру российского музыкального театра Евгений Загот, который написал всю музыку «Последней сказки». В своей партитуре он органично соединил современное звучание с классическим бродвейским мюзиклом, джазом, роком и восточными интонациями, которые передаются в оркестре традиционными инструментами – турецким удом и персидской флейты най.

«Они словно восточные специи придают музыке особенный вкус», – говорит композитор.

Стихотворные тексты к песням создал поэт и музыкант, автор легендарного «Норд-Оста» и русских текстов лучших мировых мюзиклов, включая «Шахматы» и «Призрака Оперы», Алексей Иващенко.

© Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Запись долгожданного альбома проходила прямо во время показов «Последней сказки» – это живое исполнение. Помимо Анастасии Стоцкой (Шахерезада), в ней приняли участие Никита Шишкин (Макс), Дарья Январина (Женя), Кирилл Гордеев (Султан), Андрей Бирин (Али-Баба), Алексей Фалько (Алладин), Артём Яковлев (Джинн) и артисты ансамбля. Музыкальные номера с их блестящим вокалом сами по себе способны создать в воображении слушателя роскошные дворцы и шумные восточные базары – ту самую визуальную магию, которая покорила зрителей.

Альбом мюзикла «Последняя сказка» можно найти по ссылке.