Исследование Rambler&Co: россияне готовы заменить англицизмы практически везде

С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, запрещающий использование иностранных слов без перевода в рекламе, в том числе на вывесках и баннерах. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они относятся к этому нововведению.

В большинстве своем опрошенные россияне поддерживают требование. 64% уверены, что в публичном пространстве должен использоваться русский язык, а еще 18% скорее за эту меру, если она будет применяться без перегибов. Нейтральную позицию занимают 6% респондентов, тогда как 12% относятся к нововведению скорее отрицательно, считая это лишней бюрократией.

Чаще всего англицизмы без перевода раздражают людей именно там, где формируют первое впечатление о месте. На вывесках магазинов, кафе и салонов такие надписи вызывают дискомфорт у 44% опрошенных. Еще 17% отмечают раздражение при столкновении с иностранными словами на ценниках, табличках, указателях и другой информации, например, в торговом зале, а 14% – в названиях услуг и разделов на сайтах компаний. Упоминаниями в рекламных материалах и баннерах недовольны 7% респондентов, при этом 18% заявляют, что спокойно относятся к англицизмам и не видят в них проблемы.

72% россиян считают, что для нового закона не должно быть исключений и иностранные слова нужно по возможности заменять везде. При этом 12% готовы допустить использование английских терминов в финансовых и сервисных форматах – например, для обозначения уже привычных слов «кешбэк» или «бонус». Еще 8% считают допустимыми англицизмы в коммуникациях про акции и специальные предложения: также уже привычные «sale» – распродажа, «outlet» как магазин со скидками. 6% оставили бы без вмешательств сферу моды, развлечений и лайфстайла. К доставке, логистике и сервисным уведомлениям отношение более строгое – здесь иностранные термины поддержали лишь 2% пользователей.

По мнению респондентов, сложнее всего с обилием английских слов на вывесках и в городской навигации приходится тем, у кого меньше всего языкового опыта. 48% прямо говорят, что в первую очередь страдают те, кто не владеет английским. Еще 35% выделяют пожилых людей и пенсионеров, а 5% – родителей с маленькими детьми, которым приходится дополнительно объяснять значения надписей ребенку. Туристов и приезжих из регионов или глубинки как наиболее уязвимую группу назвали 2%, тогда как каждый десятый (10%) уверен, что все понимают без перевода и реальных трудностей такие вывески не создают.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 февраля по 5 марта 2026 года, в нем приняли участие 11 153 интернет-пользователя.