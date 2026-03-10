Суд привлек к ответственности актера Смольянинова

В Москве суд привлек к ответственности российского актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Об этом в своем Telegam-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По решению Таганского суда, Смольянинова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск актер Артур Смольянинов продолжает вести бизнес в России. Смольянинов, ставший звездой после фильма «9 рота», уехал из России после начала специальной военной операции и живет в Латвии.