Церковный праздник сегодня: традиции и запреты

Православная церковь чтит сегодня память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. А в народе 10 марта получило название «день Тараса Бессонного». Что можно делать сегодня, а что нельзя, разбирался «Рамблер».

Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, был из знатного рода, получил отличное образование и быстро стал заметной фигурой при дворе императора Константина VI Порфирородного и его матери, святой царицы Ирины.

В те времена в церкви начались иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не чувствуя в себе сил бороться с ересью, удалился в монастырь, но посчитал, что достойным преемником может быть только святой Тарасий. Однако тот был мирянином и не имел сана.

«Тарасий долго отказывался, не считая себя достойным, но потом подчинился общему желанию с условием, что будет созван Вселенский собор для осуждения иконоборческой ереси», — говорится в рассказе о жизни патриарха, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

Тарасий был возведен на патриарший престол в 784 году, а в 787 году под его председательством состоялся VII Вселенский собор, на котором было утверждено почитание икон.

Святитель Тарасий управлял церковью 22 года. По преданию, он отличался исключительной добротой, был защитником сирот и вдов. А также отказал императору в разводе с женой, за что подвергся опале. Скончался патриарх в 806 году и был похоронен в основанном им монастыре на Босфоре. У его гроба совершались чудеса.

При этом с 10 марта связано несколько народных верований и примет. Так, в этот день категорически запрещалось спать днем. Считалось, что тот, кто ослушается, рискует накликать на себя тяжелую болезнь. Так как именно в этот день весенняя лихорадка – Кумоха - выходит из леса и старается наслать на людей болезни, а дневной сон делает человека беззащитным. На Руси верили, что святой Тарасий помогает бороться с болезнью и ему молились о здравии, пишет Ura.ru.

Также в народе особенно внимательно следили за погодой в этот день, так как она предсказывала, какими будут весна и лето. Если был снег или снег с дождем, то перед Пасхой будет ненастная погода, а также стоит ожидать полноводья рек и озер. Карканье ворон в этот день сулило дождливое лето, а если птицы купались в лужах, то ожидали скорого тепла. Теплая и солнечная погода 10 марта обещала такое же теплое лето.