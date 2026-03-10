В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности

В Казани ударили аномальные для начала весны морозы. В ночь на 10 марта температура воздуха опустилась до минус 30,5 градуса.

© Российская Газета

Как сообщает Гидрометцентр РТ, предыдущий абсолютный минимум температуры воздуха для 10 марта в Казани был зафиксирован в 1908 году учеными Казанского Императорского университета на станции Казань-Университет. Он составил минус 27,3 градуса.

Но уже сегодня холод начнет отступать. К вечеру в столице Татарстана потеплеет до минус 8 градусов. А завтра столбик на термометре поднимется до 5 градусов выше нуля. Плюсовая температура, согласно прогнозам, продлится всю оставшуюся неделю.