Бортников: в России выросло число вовлекаемых в терроризм мигрантов
В террористическую деятельность против России всё чаще вовлекаются как её граждане, так и мигранты, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Глава ведомства дал большое интервью изданию RG.RU, приуроченное к 20-летнему юбилею НАК.
«Расширился круг вовлекаемых в террористическую деятельность лиц из числа граждан России и мигрантов», — сказал Бортников.
Директор ФСБ также обратил внимание на методы работы зарубежных разведок. По его словам, иностранные спецслужбы для поддержки своей подрывной деятельности активно задействуют ресурсы международных террористических группировок, а также представителей криминалитета.
Ранее сообщалось, что силовики задержали мигранта, который планировал устроить взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в Подмосковье.
В январе сотрудники ФСБ по Москве и Башкортостану предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе, который готовили двое граждан одной из стран Центральной Азии.