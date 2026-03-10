Бортников: в России выросло число вовлекаемых в терроризм мигрантов

В террористическую деятельность против России всё чаще вовлекаются как её граждане, так и мигранты, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Глава ведомства дал большое интервью изданию RG.RU, приуроченное к 20-летнему юбилею НАК.

«Расширился круг вовлекаемых в террористическую деятельность лиц из числа граждан России и мигрантов», — сказал Бортников.

Директор ФСБ также обратил внимание на методы работы зарубежных разведок. По его словам, иностранные спецслужбы для поддержки своей подрывной деятельности активно задействуют ресурсы международных террористических группировок, а также представителей криминалитета.

Ранее сообщалось, что силовики задержали мигранта, который планировал устроить взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в Подмосковье.

В январе сотрудники ФСБ по Москве и Башкортостану предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе, который готовили двое граждан одной из стран Центральной Азии.