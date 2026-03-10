Мобильный интернет в Москве пропадает пятые сутки подряд

Об ограничениях мобильного интернета жители Москвы сообщают еще с 6 марта. Даже сейчас подключиться можно далеко не везде. Тему прокомментировали и в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что все решения принимаются ради обеспечения безопасности. А проблемы бизнеса из-за сбоев он назвал предметом для анализа.

С проблемами, например, люди продолжают сталкиваться прямо в центре Москвы, недалеко от Красной площади, на Моховой улице, где расположен факультет журналистики МГУ. Мобильного интернета там вообще нет, рассказывает сотрудница Бизнес ФМ Варвара:

«Показывает, что есть даже LTE, но абсолютно ничего не грузится: ни то, что в белых списках, ни то, что можно получить при помощи VPN. Очень сложно хоть что-то загрузить, здесь работает только Wi-Fi, и то он работает уже очень слабо. Происходит это, насколько я понимаю, с пятницы или субботы прошлой недели. На улице тоже ничего нет, еще и глушат Bluetooth. В общем, никакой нормальной жизни».

Мобильный интернет по белым спискам действительно работает далеко не всегда. Например, у станции метро «Парк культуры» по улице Тимура Фрунзе местами не получается подключиться даже к мессенджеру Max или к приложениям банков. Заказать такси тоже не удается. Прогружается только соцсеть VK.

А в районе станции метро «Новослободская» мобильный интернет только по белым спискам. При этом стоит отдалиться на метров 200 — и все работает без ограничений. А вот на «Автозаводской» не грузит вообще ничего. Однако если выезжаешь за пределы ТТК, все начинает работать и без каких-либо белых списков. Также выйти в Сеть с телефона не получается в Басманном районе.

В Таганском районе мобильного интернета 10 марта не было с утра до самого вечера. Связь ненадолго появилась, однако потом вновь пропала, рассказывает москвичка Анна:

«Не открывалось ничего: ни сайты из белого списка, ни банки, ни приложения. Например, у меня приятельница здесь живет, она сказала, что ей в магазине раздали Wi-Fi, чтобы она могла оплатить, и так же у нее было в пункте Wildberries. Несколько дней назад тоже были перебои, но не настолько продолжительные. Мне кажется, в начале седьмого вечера появился мобильный интернет, но, наверное, минут на 15 и опять отключился, причем опять не грузятся никакие сайты».

О проблемах сообщают не только в центре. Например, плохо мобильный интернет работает у станции метро «Марьина Роща» и в Лефортове, но тоже местами. Где-то подключиться можно, а где-то ничего не грузит.

На выходных со сбоями столкнулись не просто обыватели, но и бизнес, в частности ресторанный. Тогда приходилось переходить на наличку, так как оплата по карте или по QR-коду не работала. Из-за этого бизнес потерял клиентов, соответственно, и деньги.

Бизнес ФМ поговорила с совладельцем баров «Дядя Геральт», «Башня дедушки Мерлина» и «Кузен Самди» в Москве Петром Гущиным. Он рассказал, что один из терминалов оплаты заработал, однако прямо во время разговора с редакцией радиостанции вновь отключился:

Петр Гущин, совладелец баров «Дядя Геральт», «Башня дедушки Мерлина» и «Кузен Самди» в Москве:

«Только что администратор зала мне сообщил, что терминалы снова перестали работать, перестали принимать оплату, нет соединения с Сетью. Банк говорит, что это из-за перебоев в Сети в Москве. Значит, снова будем принимать оплату наличными либо, если гость не сможет снять деньги по тем или иным причинам, предложим ему сделать перевод на номер телефона ответственного сотрудника, который в свою очередь уже потом снимет деньги и занесет их в кассу. Что касается потерь, которые были в выходные, по сравнению с другими выходными финансовые потери составили около 20%».

Все-таки один терминал, хоть и временно, но смог подключиться к Сети. Петр Гущин предполагает, что это из-за того, что в разных терминалах сим-карты от разных операторов. Однако он не уверен, что это так, а разобрать терминал, чтобы проверить, нельзя, иначе он выйдет из строя. Симки в терминалы вставляет банк.

Почему где-то мобильный интернет работает только по белым спискам, а где-то его вообще нет? Рассуждает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Phishman Алексей Горелкин:

Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Phishman:

«Надо понимать, что иногда связь полностью отключается, я такие места встречал, и это нормально. Зависит от того, насколько охраняется территория. В целом ситуация в Москве сейчас такая же, как, к примеру, в Петербурге, — в определенные дни нормально работает только Wi-Fi. Мобильный интернет будет работать в зависимости от территории, в зависимости от ситуации — дело даже не в белых списках. А в ситуации, когда идет блокировка по конкретному типу связи, белые списки не всегда вообще используются. Хотя я считаю, что это больше сбой: либо сбой процесса, либо сбой самой системы фильтрации».

Все ограничения связи, как сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, необходимы для обеспечения безопасности. Он при этом отметил, что отключения происходят в соответствии с законодательством, на этот счет вся информация заблаговременно предоставлялась. По поводу издержек для бизнеса из-за сбоев Дмитрий Песков сказал, что проблемы будут решаться по мере накопления опыта.

А в Роскомнадзоре заявили, что все вопросы по работе мобильного интернета следует направлять в Минцифры.