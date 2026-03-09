«Мы потеряли нашу Котю». Звезда «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла вместе с дочерью

Жуткая авария в Мордовии прервала судьбы известной актрисы и ее ребенка. Екатерина Ведунова, мелькавшая на экранах в проектах «Склифосовский» и «Чернобыль», погибла в лобовом столкновении вечером 4 марта. Ее 15-летняя дочь Элина скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Знакомые семьи в шоке: девочка была светочем в жизни матери, а сама Екатерина оказалась случайной жертвой чужой ошибки на дороге.

© Соцсети

Роковой выезд на встречку

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни Екатерины Ведуновой и ее дочери Элины Найт, случилось в Зубово-Полянском районе Мордовии глубоким вечером в среду. Согласно оперативным данным, 77-летний автомобилист за рулем «Рено» направлялся в сторону столицы, однако принял фатальное решение пойти на обгон. В 22:23 его машина вылетела на «встречку», где в этот момент следовал микроавтобус «Луидор», державший курс на Пензу. Избежать столкновения было невозможно.

Сила удара не оставила пассажирам «Рено» шансов на спасение. Женщина 45 лет, сидевшая в салоне, скончалась мгновенно — медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть. Рядом с ней находилась девочка-подросток. Ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, но травмы оказались фатальными — 15-летняя пациентка умерла в больничных стенах.

Виновник аварии и 70-летняя пассажирка его автомобиля выжили. С травмами разной степени тяжести они доставлены в медучреждение. Водитель «Луидора» физически не пострадал, однако, по словам источников, находится в тяжелом психологическом состоянии после пережитого ужаса.

«Они всегда были неразлучны»

Новость о том, что в сводках ДТП фигурируют именно Ведунова и ее дочь, вскоре подтвердили друзья семьи. Одной из первых о невосполнимой потере написала актриса Марианна Прядко-Белоусова, учившаяся с погибшей в одном вузе.

«Мы потеряли нашу «Котю». Катюша Ведунова всегда была душой компании, хохотушкой и невероятно светлым человеком. Ее невозможно было не любить. А рядом всегда была Элина... У девочки только-только начиналась жизнь. Как же это несправедливо и страшно», — поделилась подруга, с трудом подбирая слова.

В разговоре с прессой Марианна пролила свет на обстоятельства поездки. Выяснилось, что Екатерина и Элина сели в машину к незнакомому человеку. Водитель «Рено» не был их родственником или знакомым — актриса и ее дочь оказались в его автомобиле случайно, как попутчицы. Эта деталь делает трагедию еще более горькой: жизнь талантливой женщины и ее ребенка оборвалась из-за рокового стечения обстоятельств.

Балаковский фотограф Ольга Егельницкая, которую связывала с семьей многолетняя дружба, оставила пронзительное послание в соцсетях. Она назвала Екатерину и Элину «двумя половинками одного целого» и сообщила дату прощания.

«Катюша всегда была для меня опорой и источником мудрости. Они с Элишкой везде ходили вместе — две неразлучные души. Прощание пройдет 9 марта в Балакове. Ждем всех, кто хочет проводить наших девочек», — написала Егельницкая, приложив адрес и время.

Церемония состоится в здании «Ритуал» на Вокзальной, 15.

От театральной сцены до телеэкрана

Екатерина Ведунова появилась на свет 9 июля 1980 года. С юных лет она бредила сценой, что привело ее в Саратовскую консерваторию имени Собинова. Окончив театральный факультет, молодая актриса связала судьбу с Балаковским драмтеатром, а позже сотрудничала с московским Театром МСХТ.

Коллеги вспоминают ее как невероятно разноплановую артистку. В интервью разных лет Екатерина признавалась, что ей подвластны любые жанры. Она пела, танцевала и могла играть по 120 спектаклей за сезон. В ее послужном списке значилось около 60 ролей. Актриса с одинаковым блеском перевоплощалась в лирических героинь и эксцентричных дам, в наивных простушек и женщин с трагической судьбой.

В фильмографии Ведуновой насчитывается 11 проектов. Широкая публика запомнила ее по эпизодам в популярных сериалах. Она засветилась в молодежных комедиях «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», появилась в исторической ленте «Годунов» и драме «Чернобыль». Однако настоящая народная любовь пришла к ней после работы в медицинских драмах «Склиф» и «Склифосовский». Ее персонажи органично вписывались в ансамбль полюбившихся зрителям героев.

Черная полоса для «Склифосовского»

Весть о гибели Екатерины и ее дочери мгновенно разлетелась по театральной и кинематографической среде. Коллеги отмечают, что Ведунова была не просто талантливой актрисой, но невероятно солнечным человеком. Прозвище «Котя» ей дали за мягкость и душевность, однако все знали, что за этим скрывается профессиональная жесткость и стальной характер.

Примечательно, что это уже вторая потеря для актерского состава «Склифосовского» за короткий промежуток времени. В конце февраля, 24-го числа, остановилось сердце Владимира Довжика. Артисту, известному по ролям в «Бригаде» и «Интернах», было 57 лет. Как рассказал его друг Михаил Седельников, Довжик провел последнюю неделю жизни в реанимации после перенесенного инсульта — врачи оказались бессильны.

Теперь же осиротел еще и зрительский интерес к сериалу. Екатерине было всего 45. Она находилась в расцвете творческих сил и строила планы на будущее. Ее дочери Элине, которая только вступала во взрослую жизнь, едва исполнилось 15.

Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях аварии на трассе «Москва – Пенза». Предстоит установить точные причины, по которым 77-летний водитель пошел на опасный маневр, унесший жизни двух близких людей. А пока друзья и поклонники готовятся проводить Екатерину и Элину в последний путь, оставляя в соцсетях тысячи слов поддержки и соболезнований.