В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после пенсии

В России необходимо пересмотреть подходы к досрочному выходу на пенсию, чтобы мотивировать граждан продолжать трудовую деятельность ради повышения доходов, заявил сенатор Игорь Мурог в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий отметил, что возобновление индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года укладывается в логику государственной поддержки тех, кто остаётся на рынке труда. По его мнению, система должна всё больше учитывать интересы граждан, продолжающих карьеру.

При этом сохраняются особые условия для профессий с высокой социальной значимостью, таких как врачи и учителя. Для медработников требуется стаж от 25 до 30 лет, однако фактическое назначение выплат зависит и от переходных норм пенсионного возраста.

Для педагогов право на досрочную пенсию возникает при выработке 25-летнего стажа и наличии необходимого количества коэффициентов. Мурог уточнил, что в ряде случаев выплаты назначаются не сразу после выработки стажа, а спустя несколько лет из-за параметров реформы.

По мнению сенатора, пенсионная модель будет и дальше эволюционировать в сторону поощрения позднего выхода на заслуженный отдых.

«Важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил Мурог.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 апреля у ряда категорий граждан увеличится размер пенсии.