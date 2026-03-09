Охотник объяснил, почему пропавшую под Красноярском семью Усольцевых не нашли

Охотник из Сибири Александр Багаев объяснил, почему пропавшую под Красноярском семью Усольцевых не нашли.

«Мой вывод: их там нет. Люди оставляют следы, искали их профессионалы... Скорее всего, был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли», — сказал он ТАСС.

По словам собеседника агентства, семья с маленьким ребёнком не могла далеко уйти от посёлка — движение в тайге требует огромного напряжения, скорость их движения вряд ли могла превышать 1 км/ч. Они бы оставили большое количество следов.

Ранее дроны зафиксировали светящиеся точки в красноярской тайге при поисках Усольцевых.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.