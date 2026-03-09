В РФ отели попросили не размещать туристов из Китая на четвертых этажах

Российским отелям лучше не размещать туристов из Китая в номерах и на этажах, в обозначении которых присутствует цифра "четыре". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разрабатываемый документ, в котором содержатся "рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов".

© Российская Газета

"Цифра четыре воспринимается в Китае как несчастливая из-за созвучия со словом "смерть", - поясняется в документе.

Кроме того, в номерах, в которых отели планируют размещать туристов из КНР, должны быть чайник, листовой чай (включая зеленый, улун, пуэр) и травяные сборы предпочтительно китайского производства, макаронные изделия быстрого приготовления в стаканах, одноразовые палочки для еды.

Также содержится рекомендация включить в меню рис, лапшу, супы, блюда на пару, овощи, китайские закуски, соевый соус, листовые и фиточаи.

Предполагается, что предварительный нацстандарт вступит в силу первого июня 2026 года.