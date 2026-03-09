В России установят жесткий ГОСТ на энергетики

Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на документы Росстандарта. В ведомстве рассказали, что основная задача нового стандарта заключается в установлении четких и жестких требований к составу и характеристикам энергетических напитков.

Это необходимо, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья потребителей и задать понятные требования для производителей. По новым правилам, содержание тонизирующих веществ, кроме кофеина, в одной банке напитка не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня потребления. С 1 марта 2025 года в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним.

Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. Подчеркивается, что закон позволяет региональным властям регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.