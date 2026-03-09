Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных

Следующие длинные выходные из-за праздников ждут граждан России в начале мая. Всего во втором квартале будет три сокращенных рабочих недели, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

«Второй квартал подарит россиянам три сокращенных рабочих недели», — подчеркнула она.

По словам Бессараб, праздничные и выходные дни будут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня.

Она отметила, что все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час. 30 апреля — перед Первомаем; 8 мая — перед Днем Победы и 11 июня, предшествующий Дню России.

Ранее сообщалось, что российские туристы предпочли отметить майские праздники в Японии, Турции и Китае. Согласно данным ранних бронирований, с 1 по 11 мая 31 процент россиян отправится за границу, чтобы отдохнуть в одиночестве.

До этого российские туристы бросились скупать весенние туры в три страны. Спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов.