Путин подписал закон о возврате денег бойцам при вынужденном отказе от перелета

Участники специальной военной операции получат возможность вернуть полную стоимость авиабилета, если вынуждены отказаться от полета из-за призыва на службу по мобилизации или заключения контракта на прохождение военной службы. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ касается в том числе и граждан, зачисленных в добровольческие формирования или войска Национальной гвардии. Согласно новому закону, все участники СВО имеют право на стопроцентный возврат денег за купленные билеты, если поездка невозможна по причине начала их участия в спецоперации.

Это решение направлено на уменьшение финансового бремени для россиян, исполняющих свой долг по защите Родины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что это одна из многочисленных мер поддержки, принятых с начала специальной операции, общее количество которых достигло 157.

Порядок документального подтверждения этих обстоятельств установит правительство РФ. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) заявил в комментарии "РГ", что ситуация, "когда человек покупает билеты в отпуск или по семейным делам, а назавтра получает повестку или принимает решение идти защищать Родину по контракту, не должна оборачиваться для него финансовыми потерями". Он отметил, что раньше авиакомпании при возврате билета часто ссылались на условия тарифа и возвращали либо копейки, либо вообще ничего.

"Мы восстанавливаем здесь элементарную логику: государство призывает гражданина на службу - государство и должно гарантировать, что его деньги за билет не пропадут", - указал парламентарий.

Замглавы Комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов пояснил, что подобная норма уже действовала в отношении железнодорожных билетов.