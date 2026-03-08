Симоньян раскрыла, в чем женщины превосходят мужчин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила россиянок с Международным женским днем. В своем Telegram-канале она перечислила все то, что делают женщины ежедневно.

Журналистка заявила, что всегда считала, что «быть мужчиной очень трудно». От представителей сильного пола требуют ответственности, хорошего заработка и стремлений.

— Все ждут, что ты будешь любить свою Родину и защищать ее. А когда ты женщина, никто от тебя этого не ждет. Ты просто молча все это делаешь, а потом идешь варить борщ, — написала она в публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил девушек с Международным женским днем. Вместе с этим он посетил ресторан быстрого питания и раздал им бургеры.

К поздравлениям присоединился и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что «особое место в жизни каждого человека занимает материнская забота».

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил жительниц города с Международным женским днем. Глава столицы поблагодарил женщин за нежность, красоту и доброту, за поддержку и вдохновение.