В столичном регионе предстоящей ночью могут ударить морозы, местами до 18 градусов. Такие данные привели в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание, облачность и небольшой снег в ночь на 9 марта.

«Столбики термометров в Москве могут показать 5-7 градусов ниже нуля, по области — от минус 2 до минус 7 градусов, на востоке Подмосковья — до минус 18 градусов», — рассказали синоптики.

В понедельник в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. В столице ожидается плюс 2-4 градуса, по области плюс 1-6 градусов. На востоке Подмосковья от минус 5 градусов до нуля.

Местами на дорогах будет гололедица.

Ранее метеорологи сообщили, что 10 марта в Центральной России может наступить метеорологическая весна.