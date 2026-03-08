В России появится ГОСТ на качества собак-проводников

В России появится первый национальный стандарт на рабочие качества собак-проводников. Документ вступит в силу с 1 июля 2026 года, передает 8 март ТАСС.

ГОСТ определяет необходимые навыки поводыря, особенности характера животного, а также перечисляет команды, которые должна знать собака.

Животное должно позволять хозяину надевать ошейник, поводок и намордник, иметь слабо выраженный охотничий инстинкт, демонстрировать быструю адаптацию и переключаемость к изменяющимся условиям среды или по команде владельца.

Собака-проводник должна находиться рядом с хозяином и выполнять его указания, спокойно реагировать на внешние раздражители, иметь опыт размещения у ног пассажира в транспорте.

Среди, команд, которые должна выполнять такая собака, — «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо», «налево».

Важно, что при следовании по маршруту собака-проводник должна быть обучена самостоятельно принимать решение в ситуациях, не совпадающих или противоречащих указаниям владельца, и угрожающих его безопасности.

Ране президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому туристические объекты должны быть адаптированы к потребностям инвалидов. Согласно закону, на туробъектах должна быть возможность для самостоятельного перемещения на инвалидной коляске, для людей с собаками-поводырями и предусмотрено сопровождение туристов с нарушениями зрения.