У блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной обнаружили онкологию. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

По его словам, время для лечения пара потеряла из-за отказов суда на предоставление возможности посетить врача.

— Найдены злокачественные клетки. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы. Я не знаю других, которые любят жизнь больше чем она, — написал Сквиччиарини в личном блоге.

24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. 2 марта ее выписали с новорожденным сыном из роддома.

Четвертая беременность оказалась для блогера непростой. Еще 23 декабря 2025 года ее госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Уже в больнице у нее диагностировали анемию и гестоз. Позже Лерчек снова доставили в больницу из-за болей, которые ее мучили. Врачи провели ей операцию.