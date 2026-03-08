Названа опасность для центральной части России

В центральной части России этой весной прогнозируется половодье. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

© Газета.Ru

"Пока пишут о развитии ледовой обстановки по Горьковскому и Рыбинскому водохранилищам. За прошедшие сутки на реках Москвы и Московской области наблюдались незначительные разнонаправленные изменения уровня воды - от минус 1 до плюс 1 см", - сказала специалист.

Макарова добавила, что в ближайшие четыре дня на реках Московской области возможно небольшое повышение уровня воды. По ее словам, это связано с дискретным характером таяния снега. 6 марта данные Росгидромета показали, что как минимум в 16 регионах России уровень весеннего половодья будет выше нормы, еще в 20 есть вероятность превышения нормы.

По прогнозу начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолия Цыганкова, в этом году в столичном регионе снег растает в начале апреля.